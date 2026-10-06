Kırılıyor ama belli etmiyorlar: Her şeyi içine atan 4 burç

Kırgınlık karşısında herkesin tepkisi farklı oluyor. Bazı kişiler yaşadığı hayal kırıklığını doğrudan dile getirirken bazıları sessiz kalmayı ve duygularını kendi içinde yaşamayı tercih ediyor. Astrolojik yorumlarda ise bu tutumla daha fazla ilişkilendirilen bazı burçlar öne çıkıyor. İşte, kırıldığında belli etmeyen ve içine atan 4 burç…