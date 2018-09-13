Kaza, Kırklareli-Edirne yolu üzerinde Kocahıdır Köyü yakınlarında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kazada, Kırklareli’nin Poyralı Köyü’nde ikamet eden ve Edirne’de hastaneye gittikleri öğrenilen 39 DT 865 plakalı aracın sürücüsü 77 yaşındaki Muammer Koca ve eşi Sülbiye Koca (75) ile 39 DH 888 plakalı araçta bulunan Hakan Güzelyel ile araçta yolcu olarak bulunan Recep İlke Perhan hayatını kaybetti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Edirne ve Kırklareli’nden çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırklareli Cumhuriyet savcısının da kısa süre içerisinde kaza alanına gelmesi ve yapılan incelemelerin ardından her iki araçta da bulunan toplam 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettikleri açıklandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan cesetler çıkartılarak, Kırklareli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ



Kırklareli’nde özel bir beyaz eşya firmasında çalıştığı öğrenilen ve kazada hayatını kaybeden Hakan Güzelyel’in 25 gün önce yeni evlendiği ortaya çıktı.

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