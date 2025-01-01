Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında yangın çıktı.
KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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