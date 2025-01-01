Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın (4)

Bugün saat 13.00 sıralarında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında tesiste soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında, tesisin depo ve üretim bölümü kullanılamaz hale geldi.

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