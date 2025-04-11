Kırklareli'de kayıtsız depoda 1 milyon adet sahte enerji içeceği ele geçirildi

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde kayıtsız bir depoda yapılan aramada 1 milyon 136 bin 38 sahte enerji içeceği ele geçirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince, kayıt belgesi olmadan depo olarak faaliyet gösteren bir işletmede inceleme gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde hakkında toplatılma kararı alınmış ve kayıt dışı üretilmiş 1 milyon 136 bin 38 dolu enerji içeceği, 1 milyon 170 bin 934 doluma hazır boş enerji içeceği kutusu, 348 bin sahte etiket ve 15 kilogram enerji içeceği yapımında kullanılan ilaç etken maddesi olduğu değerlendirilen toz ele geçirildi. Sahte enerji içeceklerine ‘5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu’ kapsamında el konulurken, içeceklerden analiz yapılmak üzere numune alındı. Öte yandan Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce işletmeciler hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.