Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'de kayıtsız depoda 1 milyon adet sahte enerji içeceği ele geçirildi

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kayıtsız bir depoda yapılan aramada 1 milyon 136 bin 38 sahte enerji içeceği ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'de kayıtsız depoda 1 milyon adet sahte enerji içeceği ele geçirildi
        ABONE OL

        KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde kayıtsız bir depoda yapılan aramada 1 milyon 136 bin 38 sahte enerji içeceği ele geçirildi.

        Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince, kayıt belgesi olmadan depo olarak faaliyet gösteren bir işletmede inceleme gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde hakkında toplatılma kararı alınmış ve kayıt dışı üretilmiş 1 milyon 136 bin 38 dolu enerji içeceği, 1 milyon 170 bin 934 doluma hazır boş enerji içeceği kutusu, 348 bin sahte etiket ve 15 kilogram enerji içeceği yapımında kullanılan ilaç etken maddesi olduğu değerlendirilen toz ele geçirildi. Sahte enerji içeceklerine ‘5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu’ kapsamında el konulurken, içeceklerden analiz yapılmak üzere numune alındı. Öte yandan Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce işletmeciler hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı
        Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi
        Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi
        Kırklareli'nde "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" eğitimleri başladı
        Kırklareli'nde "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" eğitimleri başladı
        Kırklarelili kadınlar motiflerle şiddet olaylarına dikkat çekti
        Kırklarelili kadınlar motiflerle şiddet olaylarına dikkat çekti
        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa