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        Patlayıcı kullanarak define arayan 14 şüpheli gözaltında

        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 1'inci Derece Sit Alanı'nda patlayıcı kullanarak define arayan 14 kişi jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:05
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        Patlayıcı kullanarak define arayan 14 şüpheli gözaltında
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        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 1'inci Derece Sit Alanı’nda patlayıcı kullanarak define arayan 14 kişi jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesinde 1'inci Derece Sit Alanı’nda iş makineleri ve patlayıcı kullanıp kaçak kazı yaparak define arandığını belirledi. Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmayla belirlenen şüphelilere yönelik, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 1 obje, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, define sembol kitap, define yeri bilgilerini içeren defter, 3 yılan kamera, 2 telsiz, gaz maskesi, 20 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltındaki 14 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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