Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Turgutbey Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin kenarında yürüyen Tahir D.'ye hızlı gelen motosiklet çarptı. Tahir D., çarpmanın şiddetiyle yere düşüp yaralandı. Plakası bulunmayan motosikletin kasksız sürücüsü, kaza yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tahir D., ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan motosikletin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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