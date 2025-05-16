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        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, plakasız motosikletin çarptığı Tahir D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:06 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:10
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        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, plakasız motosikletin çarptığı Tahir D., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında, Turgutbey Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin kenarında yürüyen Tahir D.'ye hızlı gelen motosiklet çarptı. Tahir D., çarpmanın şiddetiyle yere düşüp yaralandı. Plakası bulunmayan motosikletin kasksız sürücüsü, kaza yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tahir D., ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan motosikletin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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