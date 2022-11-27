Kırklareli'nde "sosyete pazarı" açıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "sosyete pazarı" düzenlenen törenle açıldı.

Kapalı Pazar ve Fuar Alanında 251 esnafın 15 bin metrekare alanda tezgah açtığı pazar her hafta açılacak.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, törende Kapalı Pazar ve Fuar Alanının haftanın her günü işler hale getirileceğini söyledi.

Kırklareli'nin tanıtımı için yeni adımlar atmaya devam edeceklerini anlatan Kesimoğlu, sosyete pazarının kente renk katacağına inandığını ifade etti.

İkinci el oto pazarı açmak içinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kesimoğlu, "Bunun yanı sıra antika pazarı da açacağız. Kırklareli'nin tanıtımını, sosyal yaşantısına ilaveler getirmek için çalışacağız." dedi.

Açılışta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından pazarın açılış kurdelesi kesildi. Kesimoğlu ve beraberindekiler pazarı gezdi.

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