Kırklareli'nde köfte ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kendine özgü tadıyla ön plana çıkan Kırklareli'nde köfte ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezindeki köfte ustaları fotoğraflar hakkında bilgi alarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Köfteci Mahmut Sürer, "Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü "Şampiyonlar", "Haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Robert Ormeod'un "Kuş yuvası" fotoğraflarını oyladı.

Köfteci Muzaffer Kuruş da "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", "Haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarına oy verdi.

Sürer, seçkideki fotoğrafların her birinin ayrı güzellikte olduğunu belirtti.

AA muhabirlerini tebrik eden Sürer, oylamanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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