Kırklareli'nde kurum müdürleri ve yargı mensupları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kurum müdürleri ile yargı mensupları Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Baro Başkanı Turgay Hınız, Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Gedik, "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "çevre - yaşam" kategorisinde ise Narciso Contreras'ın "Aman savaş duymasın" fotoğrafına oy verdi.

Hınız'ın tercihi ise "haber" kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", "çevre - yaşam" kategorisinde Muhammad Said'in "Mülteci kışı" oldu.

​​​​​​​Kuşoğlu da "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", "çevre - yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali" tercih etti.

Canbek de, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", "çevre - yaşam" kategorisinde Elena Ermolina'nın "Renklerin dansı" fotoğraflarına oy verdi.

Cerit, ise tercihini "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları", "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "çevre - yaşam" kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları"ndan yana kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.