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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, Lüleburgaz ilçesinin Ceylanköy, Hamzabey, Celaliye, Karaağaç ve Tatarköy köylerini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.



Köy muhtarlarından bilgi alan Ekici, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşların isteklerini dinledi.

Ziyaretlerde Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'de bulundu.

- Vali Ekici, öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyelerini ziyaret etti.

Atölyeleri gezen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Ekici, başarılı proje ve çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.





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