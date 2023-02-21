Kırklareli'nde cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahte kimlik kullanan ve kendisini düzensiz göçmen olarak tanıtan cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Kofçaz ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobil sürücüsü kendisini yabancı uyruklu H.H.A olarak tanıttı.

Yapılan araştırmada şüphelinin T.M. olduğu tespit edildi.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin 30 Temmuz 2022'de İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde silahla 1 kişiyi öldürme ve 2 kişiyi yaralama olayının faili olduğu belirlendi.

Zanlı gözaltına alındı.





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