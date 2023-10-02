Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Kulüp Başkanı Cevat Şenkardeşler, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Doğukan Özdin, Kerem Erkol, Biray Yörük ve Hüseyin Kaçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

        Transfer çalışmaları ile takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Şenkardeşler, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Bu sezon lige çok iyi hazırladıklarını anlatan Şenkardeşler, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        "Emekli maaşım ile geçiniyorum"
        "Emekli maaşım ile geçiniyorum"
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı yapıldı
        Kırklareli'nde "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı yapıldı
        Kırklareli'ndeki "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri"
        Kırklareli'ndeki "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri"
        Huzurevi sakinleri sanat ve sporla iç içe vakit geçiriyor
        Huzurevi sakinleri sanat ve sporla iç içe vakit geçiriyor
        Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı
        Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa