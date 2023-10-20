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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gururla kutluyor

        DOSYA HABER - ÖZGÜN TİRAN - Anadolu Ajansı ekibi, Kırklareli'nde 100 yaşındaki Aziz Gündoğdu, Kıymet Akyüz, Ayşe Bayrak, Gülistan Kerti, Havva Koçoğlu, Safiye Kulaş ve Remziye Yavuz'u Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:22
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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gururla kutluyor
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        DOSYA HABER - ÖZGÜN TİRAN - Anadolu Ajansı ekibi, Kırklareli'nde 100 yaşındaki Aziz Gündoğdu, Kıymet Akyüz, Ayşe Bayrak, Gülistan Kerti, Havva Koçoğlu, Safiye Kulaş ve Remziye Yavuz'u Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansının

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