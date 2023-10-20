CUMHURİYET'İN 100. YILI - Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gururla kutluyor
DOSYA HABER - ÖZGÜN TİRAN - Anadolu Ajansı ekibi, Kırklareli'nde 100 yaşındaki Aziz Gündoğdu, Kıymet Akyüz, Ayşe Bayrak, Gülistan Kerti, Havva Koçoğlu, Safiye Kulaş ve Remziye Yavuz'u Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.
Giriş: 20.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:22
DOSYA HABER - ÖZGÜN TİRAN - Anadolu Ajansı ekibi, Kırklareli'nde 100 yaşındaki Aziz Gündoğdu, Kıymet Akyüz, Ayşe Bayrak, Gülistan Kerti, Havva Koçoğlu, Safiye Kulaş ve Remziye Yavuz'u Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.
Anadolu Ajansının