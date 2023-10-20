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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde emniyet ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:31
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı
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        Kırklareli'nde emniyet ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık, mali suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 8-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 17 bin 420 içi tütün dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), farklı markalarda cinsel gücü artırıcı 250 macun, içecek ve çikolata, 3 dedektör ve anteni, sahte pasaport ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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