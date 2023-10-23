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        Kırklareli'nde 100 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala bastı

        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:44
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        Kırklareli'nde 100 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala bastı
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        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe 100 öğrenci katıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte öğrenciler, Karaumurbey Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nı geçerek İstasyon Caddesi'ne ulaştı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlu olmasını diledi.

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü öğrencilerle birlikte kutladıklarını ifade eden Özefsun, bisiklet etkinliğini, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 öğrenci ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Özefsun, gençlerin Cumhuriyet'in bekçileri olduğunu belirterek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

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