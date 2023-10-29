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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde "100. yıl sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde "100. yıl sergisi" açıldı.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel kara kalem resimler hazırlandı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici tarafından bir alışveriş merkezinde serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Ekici, Cumhuriyet'in 100. yılının coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

        Kursiyerlere teşekkür eden Ekici, tüm vatandaşları sergiye davet etti.

        Sergi yarın sona erecek.

        - Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Lüleburgaz Belediyesince trafik ışıklarına Cumhuriyetin 100. yılı görselleri yansıtıldı.

        Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler 100. yıl görsellerini beğeniyle takip ediyor.

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