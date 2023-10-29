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        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle tören ve yürüyüşler düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kabul törenleri ile yürüyüşler tertip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:02 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:02
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        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle tören ve yürüyüşler düzenlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kabul törenleri ile yürüyüşler tertip edildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen kabul töreninde davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Türk milletinin 100 yıldır aynı ruh ve aynı heyecanı hiç kaybetmediğini söyledi.

        Türk milletinin devleti ve milleti tehlikede görünce tek yürek olduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:

        "Mehmetçiğimizi görünce göğsümüz kabarıyor. Şehitlerimiz için halen bütün analarımız ağlıyor. Biz bugün Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz ama biliyoruz bu kutlama bizden sonrada sonsuza kadar devam edecek.

        Hani bazen bir varlığımız kazadan kurtulduğunda 'helal parayla kazanılmış' deriz. İşte Cumhuriyet helal kazanılmış bir Cumhuriyet'tir. Bu bayrak bu millete helaldir. Bu vatan bu millete helaldir. Çünkü yeryüzünde hiçbir toprağa bu kadar bedel ödenmemiştir. Şehitlerin kanıyla sulanmamıştır. İşten onun için burası vatandır, candan öte candır ve Atatürk'ün deyimiyle ilelebet payidar kalacaktır."

        Konuşmanın ardından Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan pasta kesti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da eserler seslendirdi.

        - Fener alayı düzenlendi

        Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

        Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında Atatürk Bulvarı'nda bir vince asılı dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıtta yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Fener alayının ardından sanatçı Onur Akın, Saraçlar Caddesi'nde sahne aldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kabul töreni ile Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

        Valilik tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kabul töreninde Vali Birol Ekici davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Törende Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, diğer protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

        Vali Ekici, konuşmasında bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in büyük zorluklarla kurulduğunu ifade eden Ekici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'in ilelebet yaşayacağını kaydetti.

        Daha sonra Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Ardından yerel şarkıcılar tarafından konser verildi.

        -Tekirdağ

        Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kabul ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Tekirdağ Valiliğince de kentteki bir otelde düzenlenen kabul törenine, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, Köprübaşı'nda toplanan katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü.

        Kortej yürüyüşüne, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve vatandaşlar katıldı.

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