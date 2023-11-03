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        Kırklareli Valisi Ekici, inceleme ve ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:30
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        Kırklareli Valisi Ekici, inceleme ve ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Vali Ekici, ilk olarak Pehlivanköy ilçesinde restorasyon çalışması tamamlanan Merkez Camisini ziyaret etti.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ekici, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

        Ekici, ardından Lüleburgaz ilçesinde bir bisiklet firmasını ziyaret etti.

        Firmayı gezen Ekici, tüm yatırımcıları kente davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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