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        Mevlüt Ön Türkiye 21 Yaş Altı 7'li Ragbi Şampiyonası başladı

        Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Mevlüt Ön Türkiye 21 Yaş Altı 7'li Ragbi Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:10
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        Mevlüt Ön Türkiye 21 Yaş Altı 7'li Ragbi Şampiyonası başladı
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        Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Mevlüt Ön Türkiye 21 Yaş Altı 7’li Ragbi Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

        Atatürk Stadyumu'nda oynanan şampiyonaya, farklı illerden 14 erkek ve 10 kadın takım katıldı.

        Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, müsabakalar öncesinde yaptığı konuşmasında, 21 yaş altı kategorisinde ilk kez Türkiye şampiyonası düzenlendiğini ifade etti.

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu da ragbi sporunun cesaret, dayanıklılık ve ekip çalışmasının mükemmel bir göstergesi olduğunu ifade ederek sporculara başarılar diledi.

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