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        Kırklareli'nde yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil galerisindeki yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:10
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        Kırklareli'nde yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil galerisindeki yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Atatürk Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde Tolga Emre'ye ait galerideki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, galerideki diğer otomobile de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmaları sırasında galeri sahibi Emre, ikinci katta bulunan köpeğinin kurtarılması için ekiplerden yardım istedi.

        Yanan araçların söndürülmesinin ardından üst katan çıkan itfaiye eri, köpeği kurtararak Tolga Emre'ye teslim etti.

        Köpeğin kurtarılma anı, itfaiye erinin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında galeri ve içindeki iki otomobilde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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