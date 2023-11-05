Kırklareli'nde yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil galerisindeki yangında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde Tolga Emre'ye ait galerideki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, galerideki diğer otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında galeri sahibi Emre, ikinci katta bulunan köpeğinin kurtarılması için ekiplerden yardım istedi.

Yanan araçların söndürülmesinin ardından üst katan çıkan itfaiye eri, köpeği kurtararak Tolga Emre'ye teslim etti.

Köpeğin kurtarılma anı, itfaiye erinin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında galeri ve içindeki iki otomobilde hasar meydana geldi.