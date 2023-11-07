Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında öğrenciler gösteri yaptı.

Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu tarafından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Şaban Uçar, konuşmasında Cumhuriyet'in 100. yılının kutlu olmasını diledi.

Cumhuriyet'in çok büyük mücadeleler ile kurulduğunu ifade eden Uçar, nice 100. yıllara ulaşmasını temenni etti.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okunarak, mani atışması, vals gösterisi keman ve müzik dinletisi yapıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun katıldı.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Erikler Köyü ile Kofçaz ilçesinin Yeşillik Mahallesi'ne 8 Kasım Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Erikler Köyü'nde 09.00-17.00, Yeşillik Mahallesi'nde 12.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.