Para Masa Tenisi Milli Takımı Kırklareli'nde olimpiyatlara hazırlanıyor

Para Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Para Masa Tenisi Olimpiyatları için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde çalışmalara başlayan 15 kişilik ekip, 9 Kasım Perşembe Günü çalışmalarını tamamlayacak.

Para Masa Tenisi Milli Takım Sorumlusu Sevinç Sert Lahna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paris Olimpiyatları kotasını alan sporcu Ebru Acer, partner sporcular ve diğer milli takım sporcuları ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin olimpiyatlarda Ebru Acer ile şampiyonluk, Sümeyra Türk ile ise ilk 10'a girebilmek olduğunu ifade eden Lahna, bu imkanı kendilerine sunan Lüleburgaz Belediyesine teşekkür etti.