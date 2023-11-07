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        Para Masa Tenisi Milli Takımı Kırklareli'nde olimpiyatlara hazırlanıyor

        Para Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Para Masa Tenisi Olimpiyatları için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:09
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        Para Masa Tenisi Milli Takımı Kırklareli'nde olimpiyatlara hazırlanıyor
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        Para Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Para Masa Tenisi Olimpiyatları için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

        Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde çalışmalara başlayan 15 kişilik ekip, 9 Kasım Perşembe Günü çalışmalarını tamamlayacak.

        Para Masa Tenisi Milli Takım Sorumlusu Sevinç Sert Lahna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paris Olimpiyatları kotasını alan sporcu Ebru Acer, partner sporcular ve diğer milli takım sporcuları ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Hedeflerinin olimpiyatlarda Ebru Acer ile şampiyonluk, Sümeyra Türk ile ise ilk 10'a girebilmek olduğunu ifade eden Lahna, bu imkanı kendilerine sunan Lüleburgaz Belediyesine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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