Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, semt pazarında satış yerlerini kontrol edildi.

Denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boy ölçüleri, saklama ve satış alanları kontrolü yapıldı.

Denetimlerde boy yasağı ihlali tespit edilen balıkların satışını gerçekleştiren kişiye idari para cezası uygulanarak, ihlale sebep olan balık türünün tamamına el konuldu.

- Doğal gaz çalışması

Vize ilçesindeki doğal gaz alt yapı çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

GAZDAŞ ekiplerinden bilgi alan Özalp, çalışmaların ardından caddede yol yapım ve kaldırım düzenlemesinde bulunacaklarını bildirdi.