Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, semt pazarında satış yerlerini kontrol edildi.

        Denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boy ölçüleri, saklama ve satış alanları kontrolü yapıldı.

        Denetimlerde boy yasağı ihlali tespit edilen balıkların satışını gerçekleştiren kişiye idari para cezası uygulanarak, ihlale sebep olan balık türünün tamamına el konuldu.

        - Doğal gaz çalışması

        Vize ilçesindeki doğal gaz alt yapı çalışması sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        GAZDAŞ ekiplerinden bilgi alan Özalp, çalışmaların ardından caddede yol yapım ve kaldırım düzenlemesinde bulunacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Kırklareli Müzesini 10 ayda 8 bin 653 kişi ziyaret etti
        Kırklareli Müzesini 10 ayda 8 bin 653 kişi ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü