Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kırklareli Şehitliği'ndeki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler saygı atışı yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun anıta çelenk sunmasının ardından Vali Birol Ekici, şehitlik anı defterini imzaladı.

Daha sonra şehitlerin kabirlerine ziyarette bulunulup dua edildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Bir grup öğrenci, Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Kesimoğlu'na Atatürk portresi hediye etti.

Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 101'inci yılının heyecanla kutlandığını söyledi.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Kesimoğlu, böyle önemli günlerin tarihe ışık tuttuğunu belirtti.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, jandarma komando ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Tören, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığının konseriyle sona erdi.