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        İnece'de mahalle muhtarlıkları idare binası törenle açıldı

        Kırklareli'nin İnece beldesinde 4 mahalle muhtarlığının ortak idare binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:17
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        İnece'de mahalle muhtarlıkları idare binası törenle açıldı
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        Kırklareli'nin İnece beldesinde 4 mahalle muhtarlığının ortak idare binası törenle açıldı.

        Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmada, Yeni, Kemalpaşa, Kazımpaşa ve Ulukonak mahalle muhtarlıkları idare binasının hayırlı olmasını diledi.

        Ekici, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarların temsil ettikleri köy ve mahallelerde halkın kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde etkin bir rol oynadığını belirterek, kamu zincirinin ilk halkasını muhtarların oluşturduğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından binanın açılışı yapıldı.

        Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican, İnece Belediye Başkanı Şehabettin Vardar ile muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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