Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 6 aynı noktada 37 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

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