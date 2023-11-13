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        Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:20
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        Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 6 aynı noktada 37 düzensiz göçmen yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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