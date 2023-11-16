Trakya'da ekim ayında 2 bin 845 konut satıldı Trakya'da ekim ayında 2 bin 845 konut satışı gerçekleştirildi.

Trakya'da ekim ayında 2 bin 845 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 93 bin 761 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 1914 konut, Edirne'de 495, Kırklareli'nde ise 436 konut satışı gerçekleştirildi.