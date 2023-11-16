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        Trakya'da ekim ayında 2 bin 845 konut satıldı

        Trakya'da ekim ayında 2 bin 845 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:31
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        Trakya'da ekim ayında 2 bin 845 konut satıldı
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        Trakya'da ekim ayında 2 bin 845 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 93 bin 761 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 1914 konut, Edirne'de 495, Kırklareli'nde ise 436 konut satışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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