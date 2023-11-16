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        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:39
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        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı
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        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.

        Demirköy ilçesinde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan karaca yavrusu, Hamdibey Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilen karaca yavrusu tedavi altına alındı.

        Karaca yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına serbest bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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