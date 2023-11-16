Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Demirköy ilçesinde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan karaca yavrusu, Hamdibey Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilen karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Karaca yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına serbest bırakılacak.

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