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        Kırklareli'nde atıl durumdaki 269 sera üretime kazandırılıyor

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresince hazırlanan "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi" kapsamında 106 üreticiye yüzde 75 hibe desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:21
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        Kırklareli'nde atıl durumdaki 269 sera üretime kazandırılıyor
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresince hazırlanan "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi" kapsamında 106 üreticiye yüzde 75 hibe desteği verilecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

        Kentte 106 üreticinin projeye başvuruda bulunarak destekleme almaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, 269 atıl seranın üretime kazandırılacağı belirtildi.

        Proje kapsamında yüzde 75 devlet destekli 30 bin 746 kilogram sera örtüsünün üreticilere teslim edileceği ifade edilen açıklamada, üreticilere teslim edilen örtü naylonları montajlarının da kontrolünün gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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