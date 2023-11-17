Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, ziyaretlerde bulundu.

Çanakcıoğlu, esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Çanakcıoğlu istek ve sıkıntılarını dinledi.

Esnaflara bol kazanç dileyen Çanakcıoğlu, her fırsatta esnaf ve vatandaşlar ile biraraya geldiklerini bildirdi.

- Geri dönüşüm projesi

Lüleburgaz Belediyesince yürütülen geri dönüşüm projesi sürüyor.

Proje kapsamında 2 yılda mobil atık toplama uygulaması ile 19.7 ton karton, 13.7 ton plastik, 2.2 ton metal geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca 410 kilogram karışık türde atık ile 842 kilogram atık yağ toplandı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada geri dönüşüm projesinin hızla yürütüldüğünü belirtti.

Çevre temizliğine önem verdiklerini aktaran Gerenli, kentte geri dönüştürülebilen atıkların mobil atık toplama hizmetiyle ayrıştırılarak toplandığını kaydetti.

2021 yılında başlatılan projede vatandaşların atıkları karşılığında dönüşüm kartlarına puan kazandıklarını ifade eden Gerenli, puanlar karşılığında bugüne kadar 250 bin 65 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Gerenli, proje ile atıklar geri dönüşüme kazandırılırken diğer yandan da destek veren vatandaşların da kazandığını aktardı.