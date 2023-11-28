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        Kırklareli İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi belirlendi

        Kırklareli İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 630 milyon lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:02
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        Kırklareli İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi belirlendi
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        Kırklareli İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 630 milyon lira olarak belirlendi.

        İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç başkanlığında gerçekleşen kasım ayı toplantısının 19'uncu oturumunda, İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi oy birliğiyle 630 milyon lira olarak kabul edildi.

        Karakoç, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

        Belirlenen bütçe ile köylere en iyi şekilde hizmet edilmesinin planlandığını ifade eden Karakoç, bütçenin belirlenmesinde yoğun mesai harcayan meclis üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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