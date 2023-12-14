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        Kırklareli'nde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:05
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        Kırklareli'nde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 39 M 0753 plakalı minibüs ile 34 GMT 638 plakalı otomobil, Poyralı köyü yakınlarında çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan, araç sürücüleri ile yolcu minibüsünde bulunan 7 kişi, ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza nedeniyle Demirköy ile Pınarhisar ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

        Araçların bölgeden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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