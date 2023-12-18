Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Osmancık ile Ataköy'de devam eden çalışmaları inceleyen Çanakcıoğlu, planlanan yatırımlar hakkında köy muhtarlarından bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Çanakcıoğlu, istekleri dinledi.

Çanakcıoğlu, daha sonra Hakkari Çukurca ilçesinde terör örgütlerinin saldırısında şehit olan Piyade Er Hasan Yayla'nın annesi Şerife Yayla'yı evinde ziyaret etti.

- Demirköy'de vatandaşlara odun yardımı yapılacak

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ihtiyaç sahiplerine 525 ton yakacak odun yardımı yapacaklarını bildirdi.

Gün, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kış aylarının çok sert geçtiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşın mağdur olmaması için sosyal yardım çalışmasında bulunduklarını ifade eden Gün, odunların en kısa sürede dağıtımına başlayacaklarını kaydetti.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Talay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Orta Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin tamamının yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu şebekesi hatlarının yenilendiğini, doğal gaz ana hat ve servis hatlarının yapıldığını anımsatan Talay, alt yapının sona erdiği cadde ve sokaklarda başlatılan yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarında da sona yaklaştıklarını kaydetti.