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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Yeter Somer yıl içerisinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ardından gelecek yıl yapılması planlanan proje ve çalışmalar görüşüldü.

        - Brusella hastalığına karşı mücadele

        Babaeski ilçesinde büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Veteriner hekimler tarafından hayvanlara brusella hastalığına karşı aşılama yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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