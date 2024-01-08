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        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:49
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        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ve Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası enkazdan kurtarmaya yönelik çalışma yapıldı.

        Senaryo gereği, depremde yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

        Enkazda dinleme yapan ekipler, enkazın altında kaldığı tespit edilen iki kişi için iki ayrı yerden binaya girilmesini planladı.

        Arama kurtarma köpeği de bölgede hazır bulundu. Duvar kırım aletleri ile enkazda oyuklar açan ekipler, afetzedelere ulaşıp bulunduğu yerden kurtardı.

        Öte yandan Kızılay ekipleri de çalışma yapan kırım ekibi ile bölgedeki afetzedelerin su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı.

        Dernek Başkanı Mustafa Kalecik, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olası depremlere hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Tatbikatların ekipler için çok önemli olduğunu ifade eden Kalecik, bu tür çalışmaların hassasiyet gerektirdiğini kaydetti.

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