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        Demirköy Belediye Başkanı Gün, başarılı sporcularla buluştu

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:18
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        Demirköy Belediye Başkanı Gün, başarılı sporcularla buluştu
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        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Gün, makamında okullar arası güreş müsabakasında dereceye giren 8 sporcuyla bir araya geldi.

        Sporcuları tebrik eden Gün, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları olduğunu söyledi.

        Sporculara gereken desteğin verileceğini ifade eden Gün, ilçenin adının artık sporla duyulacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Gün, sporculara hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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