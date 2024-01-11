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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, başarılı sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, başarılı sporcularla bir araya geldi.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mesut Yıldız ile Floor Curlıng takımı sporcularını makamında kabul eden Özalp, sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

        Vize'nin spor alanında da ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Özalp, okullar arası Floor Curlıng müsabakalarında erkek ve karma takımı il birincisi ile kızlar takımı il üçüncüsü olduğunu anımsattı.

        Takımın Zonguldak'ta yapılacak müsabakalarda Kırklareli'ni temsil edeceğini belirten Özalp, sporculara başarılar diledi.

        - "Ters evlenme" tiyatro oyunu sahnelendi

        Lüleburgaz ilçesinde "ters evlenme" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Lüleburgaz Belediyesi tiyatro topluluğunca Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda Erdoğan Anıl Tekin'in yönetiminde oynan oyunu Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş'ın da izledi.

        Gerenli, oyunun ardından tiyatroda sahne alan oyunculara çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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