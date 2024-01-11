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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptı.

        Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipler Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti.

        Ziyaretlerde firmalarda çalışanlara yönelik KADES programı anlatıldı.

        - Brusella hastalığına karşı mücadele

        Demirköy ilçesinde üreticiler brusella hastalığına karşı bilgilendirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Veteriner hekimler tarafından üreticiler ziyaret edilip hastalıkla mücadele kapsamında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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