Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Lüleburgaz Başkanlığında sandık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Lüleburgaz Başkanlığında sandık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını söyledi.

        Lüleburgaz'ın hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından partililere sandık yönetimi konusunda bilgi verildi.

        - Çocuk Şenliği düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.

        Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklara ücretsiz tiyatro oyunları sahnelendi.

        Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyelerde dağıtıldığı belirtildi.

        - Pınarhisar Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi

        Pınarhisar Belediye Başkanı ihsan Talay, çalışmaları inceledi.

        Talay, Dere ve Orta mahallelerinde sürdürülen üstyapı çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Talay, yorulmadan, durmadan çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağlar ele geçirildi
        Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağlar ele geçirildi
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerde bulundu
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Ekici ile milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bul...
        Kırklareli Valisi Ekici ile milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bul...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa