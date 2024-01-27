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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:45
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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