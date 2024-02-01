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        Kırklareli'nde kar yağışı etkisini kaybetti, kapalı köy yolu kalmadı

        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:43
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        Kırklareli'nde kar yağışı etkisini kaybetti, kapalı köy yolu kalmadı
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        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolu açıldı.

        Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda üç gün tipi şeklinde etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan söz konusu ilçelere bağlı 37 köyün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.

        Ekipler ayrıca dün kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yolda da çalışmalarını sürdürdü.

        Kar püskürtme makinesi ile yolu açan ekipler zaman zaman kar birikintileri nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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