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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesi Başkanı Can Demirel'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:26
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesi Başkanı Can Demirel'i makamında kabul etti.

        Vali Ekici, ziyarette Demirel'den vakıf faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Demirel ile beraberindeki yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.

        - Konteyner yangını

        Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'nde bir çöp konteynerinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, plastik çöp konteyneri kullanılamaz hale geldi.

        - Toplantı ve yürüyüş güzergahları belirlendi

        Lüleburgaz Kaymakamlığınca, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ile güzergahları yeniden belirlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planları, ilgili toplanma yer ve yürüyüş güzergahları ile pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların güncellendiği belirtildi.

        Açıklamada, gösteri ve yürüyüşler için iki toplanma yeri ve güzergah belirlendiği, ilk toplanma yerinin tören alanı, ikinci toplanma yerinin de Taşköprü olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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