Lüleburgaz'da 24 bin 288 öğrenci ve 1860 öğretmen yarın ders başı yapacak

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, yarın başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ilçede 24 bin 288 öğrenci ve 1860 öğretmenin ders başı yapacağını bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri için geleceğin teminatı çocukları bilgi ve donanım sahibi insanlar olarak yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"İlçede 24 bin 288 öğrenci, 1860 öğretmen ve 144 idareci ile eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başlayacağız. Lüleburgaz'ın dört bir yanında eğitim gören her bir çocuğumuzun aynı nitelikte ve kalitede eğitim almasını sağlamak üzere seferberliğimizi sürdürecek, sosyal, kültürel, sanatsal, akademik ve temel ihtiyaçlar konusunda sunduğumuz destekleri bir adım daha öteye götürmek için hiç durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, eğitim kenti Lüleburgaz için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir dönem olmasını temenni ediyorum."