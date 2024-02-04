Denetimde ekipler tezgahlardaki su ürünlerinin uygunluğunu, asgari avlanabilir balık boylarını ve satış yerlerinin uygunluk durumunu kontrol etti.

Etkinliğe, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü seramik ve cam teknolojileri öğreticileri Çiğdem Çilli Özer ve Nagihan Büyükdere, sanat tarihi öğreticisi Fatma Ertuğrul Aluçlu, grafik tasarım öğreticisi Ayşe Sobacı katıldı.

Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileri Kırklareli'nin tarihi yapılarında yer alan süsleme öğeleri ile doğada su altı yaşamına ait biçimleniş örüntüleri yorumlayarak çizim yaptı.

Hafta içi her gün Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenlenecek ve 28 Mart'ta sona erecek kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurabilecekleri kaydedildi.

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