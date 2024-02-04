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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Japonca kursu açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Japonca kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Japonca başlangıç seviyesi kursun 12 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.

        Hafta içi her gün Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenlenecek ve 28 Mart'ta sona erecek kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurabilecekleri kaydedildi.

        - Seramik atölyesi düzenlendi

        Kırklareli'nde "Mimari belleğin izleri" ve "Biyomorfik yorumlamalar" temalarıyla seramik atölyesi eskiz çalışmaları etkinliği yapıldı.

        Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileri Kırklareli'nin tarihi yapılarında yer alan süsleme öğeleri ile doğada su altı yaşamına ait biçimleniş örüntüleri yorumlayarak çizim yaptı.

        Etkinliğe, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü seramik ve cam teknolojileri öğreticileri Çiğdem Çilli Özer ve Nagihan Büyükdere, sanat tarihi öğreticisi Fatma Ertuğrul Aluçlu, grafik tasarım öğreticisi Ayşe Sobacı katıldı.

        - Balıkçılar denetlendi

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Su ürünleri kontrol ekibi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçede faaliyet gösteren 12 balıkçıyı denetledi.

        Denetimde ekipler tezgahlardaki su ürünlerinin uygunluğunu, asgari avlanabilir balık boylarını ve satış yerlerinin uygunluk durumunu kontrol etti.

        Ekip denetimde olumsuzluğa rastlamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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