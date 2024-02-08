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        Trakya'daki barajlar yarı yarıya doldu

        Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:28
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        Trakya'daki barajlar yarı yarıya doldu
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        Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50 olarak ölçüldü.

        DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlar ocak ve şubatta devam eden yağışlardan 59 milyon 356 bin metreküp su aldı.

        Bu kapsamda barajların ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemindeki verilere göre yüzde 1 arttı.

        Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla birlikte 558 milyon 438 bin metreküp olarak ölçüldü. Barajlarda 1 Ocak'ta 499 milyon 82 bin metreküp su bulunuyordu.

        Edirne'de ocak ayında 237 milyon 115 bin metreküp olarak ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, şubat ayında 264 milyon 559 bin metreküpe yükseldi.

        Kırklareli'nde ocak ayında 105 milyon 350 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, şubat ayında 118 milyon 998 bin metreküp olarak ölçüldü.

        Tekirdağ'da ise geçen ocak ayında 156 milyon 617 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, şubatta 174 milyon 881 bin metreküpe çıktı.

        Trakya'daki 14 barajda geçen yıl şubat ayında yüzde 49 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 50 olarak kayda geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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