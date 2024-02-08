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        Kırklareli'nde 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:21
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        Kırklareli'nde 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.K. saklandığı evde yakalandı.

        Firari hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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