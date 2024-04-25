Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10'u hükümlü 17 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10'u hükümlü 17 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 17 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Kırklareli'nde dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri internet sitesi üzerinden kiralık ev vaadiyle 9 kişinin dolandırıldığını tespit etti.
Ekipler düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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