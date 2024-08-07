Pehlivanköy'de "Pavli Panayırı" hazırlıkları sürüyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı" için hazırlıklar sürüyor.

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