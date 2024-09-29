Lüleburgaz İtfaiyesi 8 ayda 475 yangın ve 79 trafik kazasına müdahale etti
Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 8 ayda 475 yangın ile 79 sıkışmalı trafik kazasına müdahalede bulundu.
Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 8 ayda 475 yangın ile 79 sıkışmalı trafik kazasına müdahalede bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, 475 yangından 50'sinin konut, 22'sinin iş yeri ve fabrika, 46'sının araç, 247'sinin arazi, 95'inin çöp ve çöplük, 14'ünün trafo ve samanlıkta meydana geldiği belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin 410 arama kurtarma faaliyetinde bulunduğu belirtilen açıklamada, ilçe sınırlarında meydana gelen 79 trafik kazasında da çok sayıda vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılan ihbarlardan 16'sının da asılsız olduğu kaydedildi.
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